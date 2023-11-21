В Кашире отметили лучших транспортников

На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники транспортного сектора. Заслуженные слова признательности и награды они получили в Кашире от руководящего состава муниципалитета.

Как отметил глава городского округа Михаил Шувалов, ежедневный труд работников транспортного сектора обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, реализацию планов строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства.