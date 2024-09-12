В Кашире пенсионер со вспоротым «болгаркой» животом самостоятельно пришел в больницу

В Каширскую больницу самостоятельно пришел пожилой мужчина, которому вспороло живот дисковой пилой. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В приемное отделение пришел житель в возрасте 83 лет с открытой раной живота, которую он придерживал куском ткани. Выяснилось, что травма была получена во время работы с «болгаркой»: лезвие пилы отскочило в живот и буквально вспороло его. Скорую помощь мужчина решил не вызывать и дошел до больницы самостоятельно.

Пациента экстренно направили на операцию. В ходе хирургического вмешательства выяснилось, что лезвием пилы был серьезно поврежден тонкий кишечник. Врачи зашили множественные рваные раны, а также удалили 30-сантиметровый участок кишки, который невозможно было восстановить. Операция длилась около трех часов.

Несколько дней пациент провел в реанимации, после чего его перевели в хирургическое отделение. На данный момент он выписан.