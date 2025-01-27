В Кашире планируется строительство 12 тыс. кв. м жилой площади и расселение аварийного жилья

Проект подготавливают к реализации. В настоящее время документ прошел согласование в Министерстве жилищной политики Московской области. О важности комплексного развития территорий (КРТ) ранее неоднократно заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона считает развитие в данном направлении одним из приоритетных для представителей муниципального правительства.

В перечень территорий вошли улицы Горького, Малая Посадская, Больничный переулок, Рогожина в Кашире-1. Мастер-план предполагает строительство 12 тыс. кв. м жилой площади и расселение аварийного жилья. Согласно договору, на территории Каширы-1 появится среднеэтажная застройка с закрытым тихим двором, за пределами которого расположится парковочная зона. Уникальность микрорайона нарушена не будет. Главная задача администрации — создать комфортные условия для жителей муниципалитета.

Планируется, что договор будет заключен во втором квартале 2025 года. С момента его подписания начнется отсчет времени, когда проект должен быть реализован. На работы выделят пять лет.