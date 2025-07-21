В Кашире появилась современная детская площадка

Старая площадка, расположенная возле дома №3 по улице Иванова, была демонтирована и заменена на новую, занимающую значительно большую территорию – 450 квадратных метров. Новое пространство оборудовано всем необходимым для активного отдыха: здесь есть качели, горки, веревочный парк, карусель, качалки и спортивные снаряды.

С новой детской площадкой юных жителей поздравили временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира, Роман Пичугин, и председатель окружного Совета депутатов, Сергей Буров. Проект создания этой площадки был реализован в рамках программы, инициированной губернатором Московской области, Андреем Юрьевичем Воробьевым.

Для маленьких жителей города был подготовлен приятный сюрприз – каждому подарили порцию освежающего мороженого. После этого для детей была организована развлекательная программа с участием аниматоров из команды «Смайлики», которые провели увлекательные игры, способствующие развитию внимания и координации.

В текущем году в городском округе планируется обновить девять детских игровых площадок, три из которых финансируются губернаторской программой.

Уже сейчас ведется работа над формированием списка площадок, которые будут модернизированы в следующем году. В него вошли объекты, расположенные по адресам: Кржижановского, 9 и Вахрушева, 18/2 в районе Кашира-2 и Новая, 9, 7а, 9а и Меженинова, 8 в районе Кашира-1.