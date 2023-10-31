В Кашире появятся новые площадки для плетения маскировочных сетей

На территории городского округа Кашира функционируют площадки, где занимаются плетением маскировочных сетей для участников специальной военной операции: в молодежном центре и в офисе Совета ветеранов в Ожерелье. Однако поступают запросы об открытии новых точек.

Так, представители каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» попросили предприятие «ТехИнвестСтрой» изготовить новые стойки для плетения сетей. Руководство компании откликнулось и уже предоставило организации оборудование.

Одна из стоек установлена в среднем учебном учреждении «Московия». Первая партия специальных сетей изготовлена его учащимися и отправлена на линию соприкосновения. Эти изделия могут скрыть технику от взора противника и спасти жизни российским бойцам.

Неравнодушные студенты также занимаются изготовлением сухого душа, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции. А жители Каширы могут стать участниками акции «Все для Победы!» и поддержать российских солдат денежными средствами.