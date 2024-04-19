В Кашире после просьбы жителей введут дополнительный автобусный маршрут

В Тарасково г.о. Кашира провели встречу с жителями, где объявили о проработке ряда вопросов, в том числе и о предстоящих изменениях в преддверии 9 мая.

В поселение повторно выезжал исполняющий обязанности главы округа Евгений Тертышников. Во время встречи с жителями он ответил на их самые волнующие вопросы и рассказал о запланированных работах.

Так, после просьбы жителей ввели дополнительный автобусный маршрут Кашира – Злобино с заездом в Тарасково. Транспорт будет осуществлять рейс каждое воскресенье, начиная с 21 апреля.

Также уточнили, что вопрос с зажжением Вечного огня будет проработан с представителями «Мособлгаз». Планируется ввести временную подачу газа. Главный символ Дня Победы будет светить в период проведения праздничных мероприятий.

В Тарасково произойдут и другие изменения. Жителям сообщили о нанесении «зебры» на дороге между важными для населения торговыми объектами. В работе еще находится установка дорожного знака в поселении, который будет ограничивать скорость движения транспорта.