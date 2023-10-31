В Кашире продолжается сезонная уборка листвы

В городском округе Кашира специалисты МБУ «Благоустройство» продолжают уборку опавшей листы и ежедневно приводят в порядок придомовые территории, дороги и тротуары, места общего пользования, детские и спортивные площадки, а также скверы и зоны отдыха. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.