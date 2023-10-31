В Кашире продолжается сезонная уборка листвы

Общество
пресс-служба администрации г.о Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]

В городском округе Кашира специалисты МБУ «Благоустройство» продолжают уборку опавшей листы и ежедневно приводят в порядок придомовые территории, дороги и тротуары, места общего пользования, детские и спортивные площадки, а также скверы и зоны отдыха. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

«Листва убирается ручным и механизированным способом: в работе используются мягкие веерные грабли, ручные воздуходувы и специализированная техника», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники МБУ проводят работы по сбору и вывозу мусора с территорий детских и спортивных площадок, а также с территорий общего пользования.

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