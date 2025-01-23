Появились данные о ходе работ по модернизации ГРЭС в Кашире

Улучшение Каширской ГРЭС ведется полным ходом. На месте строят два блока парогазовых установок и проводят все необходимые работы в рамках модернизации, запущенной губернатором Подмосковья и руководством ПАО «Интер РАО» и АО «Силовые машины».

Рабочие на ГРЭС проводят монтаж кровли, ограждений, металлических конструкций, а также обустраивают фундамент под каркас главного металлического корпуса. Для долгой службы и защиты от ржавчины наносят антикоррозийную и противопожарную защиты. Также обустраивают силовые полы, перекрытия и фундаменты под все оборудование, как главное, так и дополнительное.

Монтируются котлы №1-4 с переходными газоходами. Рабочие устанавливают мостовые краны. У котлов №1 и 2 появятся новые дымовые трубы и цирководы энергоблоков. Продолжается и ремонтный процесс с насосной станцией и вентиляцией. Специально под баковое хозяйство, химводоочистку и очистные сооружения устанавливают фундамент. В ходе модернизации также проведут монтаж циркуляционной насосной станции и устройств с напряжением 220 кВ (КРУЭ), что позволит улучшить распределение мощности.

Отметим, что парогазовые установки на станции ГРЭС в Кашире станут самыми мощными в России и позволят эффективно подавать бесперебойную энергию.