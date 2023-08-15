В Кашире продолжаются работы по текущему ремонту муниципальных площадок

В подмосковном городском округе Кашира регулярно предпринимают меры для повышения уровня безопасности на детских площадках. Так, постоянно проходит мониторинг на предмет дефектов, которые оперативно устраняют.

Подобные меры позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности для юных жителей муниципалитета, которые активно пользуются игровым оборудованием. Сейчас под контролем муниципальных служб находятся более 230 детских площадок.

Проверки проводят представители МБУ «Благоустройство». Сотрудники учреждения составляют список адресов и перечень необходимых работ. После этого предпринимаются все необходимые меры по ремонту или обновлению оборудования детских игровых зон: очистка, покраска или замена элементов, отмывка, ремонт. Это позволяет устранить неисправности или незначительные повреждения.