В Кашире пройдет яркий фестиваль, посвященный кинологической службе МВД

31 мая Городской парк Каширы станет местом проведения II ежегодного фестиваля «Ко мне, Мухтар!», который откроет свои двери для гостей, желающих познакомиться с работой кинологической службы МВД России. Название фестиваля отсылает к культовому фильму, некоторые эпизоды которого были сняты именно в Кашире.