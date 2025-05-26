В Кашире пройдет яркий фестиваль, посвященный кинологической службе МВД

Общество
Администрация г.о. Кашира

Фото: [Администрация г.о. Кашира]

31 мая Городской парк Каширы станет местом проведения II ежегодного фестиваля «Ко мне, Мухтар!», который откроет свои двери для гостей, желающих познакомиться с работой кинологической службы МВД России. Название фестиваля отсылает к культовому фильму, некоторые эпизоды которого были сняты именно в Кашире.

В рамках мероприятия гости смогут увидеть захватывающие демонстрации и узнать больше о повседневной работе собак, обеспечивающих безопасность и порядок.

Программа фестиваля, рассчитанная на всех любителей животных и семейный отдых, включает:

дог-шоу (зрелищные показательные выступления сотрудников кинологических спецслужб);

— конкурс костюмов;

— мастер-класс «Культурный код»;

— чайная станция;

— спортивно-художественная программа для детей «Усы»;

— фото-выставка животных, которые ищут дом;

— работа выставки «Ко мне, Мухтар!»;

— кинопоказ.

Мероприятие начнется в 14:00. Возрастное ограничение – 0+.

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