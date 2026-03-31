В Кашире пройдет церемония передачи космических экспонатов в краеведческий музей

В субботу 3 апреля в 17:30 в Каширском краеведческом музее пройдет торжественная церемония передачи экспонатов, связанных с космосом и космодромом Байконур. Дарителем выступит полковник полиции, заслуженный сотрудник ОВД Российской Федерации, почетный гражданин города Байконур Алексей Кузьмин.

Гостями мероприятия станут депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и Герой России, лётчик космонавт Елена Серова. Экспозиция откроется в тот же день — новые экспонаты пополнят выставку «Когда звезды становятся ближе», приуроченную к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос.

Ранее, еще в 2025 году, Алексей Кузьмин и Елена Серова передали музею более 70 космических экспонатов. Все они уже вошли в фонды учреждения и будут представлены посетителям.