В Кашире прошел конкурс юных флористов

Свои знания, умения и навыки приехали продемонстрировать ребята, которые планируют связать свою жизнь с профессией флориста. Изученную теорию им пришлось продемонстрировать на практике, собрав из предложенного материала — а это были живые цветы, засушенные растения и даже плоды щедрой осени — композицию. По заданию конкурса, необходимо было собрать два типа букетов: традиционный в корзине и фантазийный в параллельной (высокий вертикальный букет) или спиральной технике, когда цветы собираются в композицию по кругу.

Жюри оценивало как общую стилистику получившихся творений, так и индивидуальные талантливые находки. Каждый участник удостоился призового места и памятного сувенира.