В Кашире прошел отборочный тур фестиваля «Город танцует в парках»

Каширский городской парк на один день ожил ритмами и движениями, став площадкой для отборочного этапа престижного фестиваля «Город танцует в парках».

Воскресный день запомнился атмосферой, наполненной энергией, игривостью, искренностью и лиричностью. Десять танцевальных коллективов представили свои номера, демонстрируя мастерство и артистизм. Оценка выступления досталась авторитетному жюри, в состав которого вошли легенды танца – Егор Дружинин и Александр Могилев. По результатам судейства, победителями стали Театр танца «Те самые» из Каширы и коллектив «Вегас» из Ступина. Оба коллектива получили право выступить на масштабном гала-концерте, запланированном на сентябрь.

«Все участники продемонстрировали сильные эмоции и старание в работе. Мы с Александром сразу определились с победителями, не возникло никаких разногласий. Важно понимать, что танцорам необходимо не только отдавать энергию на танцполе, но и устанавливать связь со зрителем, обмениваясь этой энергией», - отметил Егор Дружинин.

Завершением мероприятия стал яркий «КЕД концерт», представленный профессиональными танцорами, известными по популярным телешоу «Танцы» и «Новые танцы» телеканала ТНТ.