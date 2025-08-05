В Кашире прошла встреча с волонтерами, помогающими семьям военнослужащих

В Кашире состоялось совещание с общественными объединениями и волонтерами, оказывающими поддержку военнослужащим, участвующим в СВО.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира, Роман Пичугин, провел встречу в Каширском молодежном центре с представителями некоммерческих организаций и добровольцами, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и их близким.

«В нашем округе насчитывается более 500 семей военнослужащих, за каждым закреплен ответственный куратор, - подчеркнул Роман Пичугин. – Это значимый, каждодневный труд, который мы намерены продолжать и наращивать. Оказание поддержки участникам СВО и их семьям – наш главный приоритет. Мы получаем ценную помощь от проверенных и надежных партнеров: «Боевое братство», Ассоциация ветеранов, участвующих в СВО, Комитет семей воинов Отечества. Также мы активно сотрудничаем с волонтерскими сообществами.»

Во время встречи волонтеры рассказали о своей деятельности: о создании маскировочных сетей, изготовлении свечей для окопов, сборе и доставке гуманитарных грузов в приграничные регионы. Глава муниципалитета выразил признательность волонтерам и представителям общественных организаций.

Среди присутствующих была Ольга Вишнякова, заведующая отделением реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья №2 «Социального центра Ступинский». Она рассказала, что год назад был организован пункт по плетению маскировочных сетей:

«Мы посетили храм Николы Ратного, где волонтеры показали, как изготавливается рама для основы, как разрезается ткань на полосы. Затем Наталья Кульнева, руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества, провела для нас обучающий семинар».

Коллектив, проявляющий патриотические чувства, плетет маскировочные сети и участвует в сборе гуманитарной помощи. Любой желающий может присоединиться к волонтерской деятельности.