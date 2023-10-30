В Кашире прошло первое заседание Молодежного парламента

Первое заседание вновь сформированного Молодежного парламента состоялось в городском округе Кашира. В нем приняли участие глава муниципалитета Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, а также члены конкурсной комиссии.

Путем открытого голосования десять молодых парламентариев выбрали председателя. Им стала волонтер Алина Бударина. Помогать и курировать работу парламента будут депутаты Владислав Капустян и Максим Обойдов.

«Молодежный парламент — это коллегиальный совещательный орган, который создан для приобщения молодых граждан к парламентской деятельности, проявления своей активной гражданской позиции. Мы будем заниматься развитием политической и правовой культуры в молодежном сообществе», — отметила председатель Молодежного парламента Алина Бударина.

Отмечается, что молодые парламентарии имеют уже опыт работы в различных социальных и общественно значимых проектах. Так, Елизавета Климова сейчас разрабатывает чат-бот для туристов, решивших посетить Каширу. Чат-бот поможет узнать информацию об исторических объектах города и знаковых местах. Девушка предусмотрела как текстовый вариант общения с ботом, так и аудио-рассказ о Кашире.

«Вашей целью, ребята, должна стать работа на пользу округа, для блага Каширы. Не бойтесь совершать ошибки — их всегда можно исправить. И помните, только работая в команде, возможно добиться результатов», — отметил Михаил Шувалов.

Напомним, в молодежный парламент, который избирается раз в три года, может войти любой гражданин городского округа от 18 до 35 лет.