В Кашире прошло заседание форума «Управдом»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Мероприятие, которое проходит ежеквартально, было организовано в формате открытого диалога, предоставившего жителям возможность задать вопросы представителям муниципальной власти, областных ведомств и компаний, занимающихся управлением жилищным фондом.

Ключевым вопросом обсуждения на форуме стала готовность многоквартирных домов округа к предстоящему осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Помимо этого, участники рассмотрели вопросы, связанные с внедрением электронного единого платежного документа и переходом к проведению электронных общих собраний собственников жилья через систему ГИС ЖКХ Московской области. Жителям также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

На поступившие от жителей вопросы ответили начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Алексей Варакин, заместитель начальника территориального отдела № 3 управления Юг Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Аркадий Уваров, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Они предоставили жителям необходимые разъяснения.