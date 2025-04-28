В Кашире провели масштабный экологический субботник

Главным местом проведения экологической акции стала Березовая роща, где собрались представители местной власти и активные жители. Среди участников были глава городского округа, секретарь местного отделения партии Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, сотрудники администрации и депутаты, а также представители общественных объединений.

«Эту зону для уборки мы определили, учитывая пожелания жителей. Здесь каширяне любят отдыхать: устраивают пикники, выгуливают домашних питомцев, проводят время с друзьями. Поэтому было решено привести в порядок дорожки, беседки и поляны. Кроме того, эта территория станет частью лесопарковой зоны, которая в скором времени будет облагорожена,» - подчеркнул Михаил Шувалов.

Он также обратил внимание на то, что каждый житель Каширы может внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка на этой территории. Простейшее действие – забрать с собой остатки еды, банки и бутылки после пикника, утилизируя их на ближайшей площадке для сбора мусора.

Участники субботника тщательно очистили намеченную территорию в Березовой роще, собирая мусор в подготовленные мешки, которые впоследствии будут вывезены.

В Кашире экологическая акция охватила сразу пять различных локаций. В Кашире-1 работы проходили на территории у школы № 1 и на Воронежском шоссе, от здания РЭО ГИБДД до ДК на Стрелецкой улице. В Кашире-2 уборку провели в Березовой роще и Беличьем сквере. А в Кашире-3 – на улице Победы.

В общей сложности в субботнике в округе приняли участие 496 человек, которым удалось собрать 1630 кубических метров мусора.