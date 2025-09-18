В Кашире провели совещание по подготовке к зимнему сезону
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки города к зиме.
Глава городского округа Роман Пичугин совместно с руководителями управляющих компаний, представителями компаний-подрядчиков и сотрудниками МБУ «Благоустройство» рассмотрели вопросы зимнего содержания дорог и общественных пространств.
По информации, представленной на совещании, вся необходимая техника для зимнего периода уже имеется в наличии. В планах – задействовать 90 единиц специализированной техники для обслуживания территории округа. Также продолжается закупка песко-соляной смеси.
«Наша главная задача – обеспечить безопасность и комфорт жителей в зимний период, поддерживая в надлежащем состоянии автодороги, тротуары, общественные пространства и придомовые территории», — подчеркнул Роман Пичугин.
Глава округа дополнил:
«Обеспечение безопасности и удобства граждан – ключевая цель в зимний период. Благодаря скоординированной работе всех служб и оперативной эксплуатации техники, город полностью готов к наступлению холодов. Жители Каширы могут быть уверены в том, что дороги и общественные зоны будут поддерживаться в чистоте и порядке, а зима пройдет максимально безопасно и комфортно.»