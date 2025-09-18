В Кашире провели совещание по подготовке к зимнему сезону

«Обеспечение безопасности и удобства граждан – ключевая цель в зимний период. Благодаря скоординированной работе всех служб и оперативной эксплуатации техники, город полностью готов к наступлению холодов. Жители Каширы могут быть уверены в том, что дороги и общественные зоны будут поддерживаться в чистоте и порядке, а зима пройдет максимально безопасно и комфортно.»