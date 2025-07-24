В Кашире проводится комплекс мероприятий по вырубке аварийных деревьев

В городском округе Кашира реализуется программа по вырубке старых и поврежденных деревьев, представляющих угрозу для жителей.

Работы выполняются сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Ежедневно бригада специалистов с использованием специальной техники вырубает деревья, подлежащие вырубке, в соответствии с запросами различных бюджетных организаций.

Основная цель обрезки и удаления деревьев — обеспечение безопасности жителей города. Перед каждым вмешательством в жизнедеятельность дерева составляется официальный документ, подтверждающий необходимость проведения работ.

Сразу после завершения работ по обрезке и удалению все остатки древесины оперативно собираются и вывозятся с территории. По информации руководства МБУ «Благоустройство», ежегодно учреждение удаляет около 1200 кубометров древесины.

Глава Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание своевременному проведению работ по удалению сухостоя и деревьев с критическим наклоном, которые могут представлять опасность для зданий, дорог и пешеходов.