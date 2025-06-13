В Кашире проводится реконструкция популярного маршрута

Этот участок является важной транспортной артерией для большого числа жителей города, ежедневно использующих его для передвижения. В прошлом году в рамках встреч с населением, организованных главой округа Михаилом Шуваловым, местные жители выразили острую необходимость капитального ремонта этого 700-метрового участка.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, и работы уже начались от железнодорожной платформы. В результате будет создан современный асфальтированный тротуар, оборудованный удобными пандусами и лестничными площадками. Для удобства пешеходов вдоль маршрута планируется установить скамейки и мусорные контейнеры.

В настоящее время подрядная организация выполняет подготовительные работы: формирует песчаную основу и засыпает щебнем. Существующий небольшой металлический мост будет сохранен, а для эффективного отвода воды предусмотрена установка дренажной системы. Завершение ремонтных работ запланировано на середину июля. По инициативе главы городского округа Михаила Шувалова рассматривается возможность улучшения системы уличного освещения в этом районе.