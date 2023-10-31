В Кашире реализуется региональный проект «Предшкола»

В октябре в рамках реализации регионального проекта «Предшкола» и плана мероприятий по преемственности начального и дошкольного образования на уроки в первые классы школы № 9 городского округа Кашира пришли воспитатели подготовительных к школе групп из дошкольного отделения № 1.

«Педагоги побывали на уроках литературного чтения и математики и увидели, как повзрослели их малыши и превратились в любознательных первоклашек», — добавили в администрации муниципалитета.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря таким мероприятиям укрепляется связь между учителями, родителями и детьми, создавая единую образовательную среду, которая позволяет сотрудничать и обмениваться информацией, что способствует эффективному обучению и росту каждого ребенка на протяжении всего образовательного пути.