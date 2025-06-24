В Кашире с начала года ликвидировано 20 несанкционированных торговых объектов

В муниципальном и частном секторах регулярно проводятся проверки земельных участков. Цель этих мероприятий — выявление и устранение незаконно возведенных сооружений, а также обеспечение соответствия торговых точек единому архитектурному стилю и стандартам благоустройства. С начала текущего года на территории городского округа Кашира уже ликвидировано 20 НТО.

Меры по приведению торговых объектов в соответствие с установленными нормами реализуются в соответствии с распоряжениями губернатора Московской области Андрея Воробьева. Нелегальные торговые точки зачастую являются причиной беспорядка, перегружают пешеходные зоны и проезды, доставляют дискомфорт жителям и негативно влияют на внешний вид города.