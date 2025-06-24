В Кашире с начала года ликвидировано 20 несанкционированных торговых объектов
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире продолжается планомерная работа по изъятию нестационарных торговых объектов (НТО).
В муниципальном и частном секторах регулярно проводятся проверки земельных участков. Цель этих мероприятий — выявление и устранение незаконно возведенных сооружений, а также обеспечение соответствия торговых точек единому архитектурному стилю и стандартам благоустройства. С начала текущего года на территории городского округа Кашира уже ликвидировано 20 НТО.
Меры по приведению торговых объектов в соответствие с установленными нормами реализуются в соответствии с распоряжениями губернатора Московской области Андрея Воробьева. Нелегальные торговые точки зачастую являются причиной беспорядка, перегружают пешеходные зоны и проезды, доставляют дискомфорт жителям и негативно влияют на внешний вид города.
«Мониторинг территории осуществляется ежедневно. При обнаружении НТО, не отвечающих требованиям законодательства, их данные фиксируются и включаются в график демонтажа. Мы демонтировали еще три нестационарных торговых объекта на территории округа. В частности, были устранены объекты по адресам Садовая, 12 и 2б, а также один в деревне Никулино», — сообщила начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева. — «Прежде чем приступить к демонтажу, с владельцами НТО проводится разъяснительная работа». В большинстве случаев после этого предприниматели добровольно демонтируют свои объекты.