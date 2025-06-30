В Кашире с размахом отметили День молодежи

В минувшую субботу Кашира стал центром празднования Всероссийского Дня молодежи. Энергия и позитив буквально захлестнули парк в районе Кашире-2 и стадион «Энергетик».

Мероприятие началось с соревнований в различных видах спорта, а завершилось яркой дискотекой под открытым небом.

С Днем молодежи жителей округа поздравила заместитель главы городского округа Кашира Светлана Зосимова.

«Молодежь Каширы — это источник вдохновения, энергии и таланта! Вы – будущее нашего округа, ваши новаторские идеи и стремления делают его лучше. Пусть каждый день открывает перед вами новые горизонты и возможности. Будьте смелыми в своих начинаниях, вдохновляйте окружающих! Верьте в себя, действуйте, творите! Вместе мы преображаем Каширу к лучшему!» – обратилась она к собравшимся.

Светлана Зосимова также вручила почетные награды наиболее активным и перспективным молодым жителям округа.

Соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису и армрестлингу собрали самых сильных и целеустремленных.

Любители спокойствия и гармонии приняли участие в занятиях йогой и фитнесом, а творческие личности освоили мастер-класс по современной хореографии.

Интеллектуальная игра «Мафия» внесла элемент неожиданности и азарта в программу праздника, а ремесленная ярмарка порадовала посетителей уникальными изделиями местных мастеров.

Особый интерес вызвала необычная фотозона – селфи-круг, представляющий собой вращающуюся платформу, где каждый желающий мог запечатлеть себя и своих друзей на фоне праздничной атрибутики.

Не менее запоминающимся оказался мастер-класс по игре на ханге – экзотическом музыкальном инструменте, напоминающем летающую тарелку, издающую волшебные звуки. Участники учились создавать медитативные мелодии, импровизировать и находить собственные ритмы.

Центральным местом встречи стал диалоговый форум, где известные общественные деятели выступили в роли мотивационных спикеров.

Михаил Херувимов, владелец столярной мастерской, говорил о важности осознанности и необходимости определения своего жизненного пути.

Ольга Халаим, директор краеведческого музея, рассказала о загадках каширской земли, поделившись информацией о феномене серебристых облаков и особенных энергетических местах округа.

Евгений Пешков, руководитель Федерации бокса и кикбоксинга городского округа Кашира, поделился принципами, которые лежат в основе его жизненной философии.

Вечерняя программа зажгла стадион. Зажигательный батл лучших танцевальных коллективов города стал настоящим калейдоскопом мастерства и вдохновения.

Грандиозный концерт с участием местных исполнителей, захватывающее танцевальное шоу «FACES», специальные гости – DJ BLADИС и MC SHAYON – добавили энергии и драйва.

Кульминацией вечера стало выступление хедлайнера – популярного исполнителя Konfuz, который порадовал каширян своими известными хитами.