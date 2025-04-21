В Кашире с успехом прошла военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

В Кашире прошли командные соревнования муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которые состоялись в спортивном комплексе «Юбилейный» и на стадионе «Энергетик».

По словам Ангелины Фетисовой, главного судьи соревнований и руководителя местного отделения «Движения первых», это уже второе проведение мероприятия в округе. В этом году в игре приняли участие 16 команд, что значительно больше прошлогодних 6.

С приветственным словом к участникам «Зарницы 2.0» обратился первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников. Он рассказал о богатой истории военно-патриотических соревнований, уходящей корнями в 1964 год, и подчеркнул, что сейчас они проводятся в обновлённом формате. Евгений Сергеевич пожелал командам достойно представить свой округ в год 80-летия Великой Победы и успешно справляться с жизненными вызовами. Поддержку участникам также выразили заместитель председателя Совета депутатов Каширы Игорь Кручинин и руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Зотов.

Среди тех, кто пришел поддержать участников, были заместитель главы городского округа Светлана Зосимова, руководитель управления образования Владимир Марухин, руководитель местного Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева, глава Каширского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Александр Серяпин, а также представители различных общественных организаций округа.

Команды, состоящие из 10 человек, продемонстрировали сплоченность и взаимопомощь, успешно преодолев 8 этапов испытаний. В ходе игры участники разбирали и собирали автомат АК-74, выполняли строевые упражнения, метали гранаты, преодолевали полосу препятствий и решали другие поставленные задачи.

В соревновании приняли участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет, разделенные на среднюю и старшую возрастные группы. Судейская коллегия определила победителей и призеров. В средней группе первое место заняла команда «Арсенал» из школы № 4, второе место — команда «Сокол» из школы № 10, а бронзовыми призерами стали участники команды «Каширская рать» из школы № 3. В старшей группе победу одержала команда «Девяточка» из школы № 9, а призовые места заняли команды «Аляска» из школы № 2 и «Бастион» из школы № 4.