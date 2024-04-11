В Кашире состоялась встреча представителей Московской областной Думы с жителями нескольких муниципалитетов

В Кашире впервые в формате открытой трибуны прошла встреча представителей Московской областной Думы с жителями нескольких округов, посвященная вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры.

Встреча была разделена на несколько этапов. В рамках первого представители Московской областной Думы рассказали, как проходит модернизация коммунальной инфраструктуры в округах Подмосковья. В состав президиума вошли депутаты округов.

«Президиум составили исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, первый заместитель главы администрации городского округа Кашира Сергей Кирюхин, председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы Игорь Коханый, заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин, начальник Управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования Павел Кузнецов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Общественной палаты Владимир Мельник», — информирует администрация городского округа Кашира.

В частности, первый заместитель главы администрации городского округа Кашира Сергей Кирюхин рассказал, что в городе согласована масштабная программа модернизации тепловых сетей. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и министерства энергетики.

С докладами также выступили представители Московской областной Думы, Министерств и ведомств. Завершающим этапом встречи стало общение с жителями нескольких муниципалитетов, которые приехали в Каширу. Участники мероприятия детально ответили на каждый вопрос.

Подобные форматы позволяют горожанам задать депутатам все актуальные для них вопросы, обратиться с уточняющими вопросами, узнать о важных проектах.