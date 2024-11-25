В Кашире состоялся круглый стол с женщинами-волонтерами

В мероприятии участвовали председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, руководитель Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин, представители администрации округа и депутатского корпуса.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Михаил Шувалов беседовал с близкими для военнослужащих РФ женщинами: мамами, женами, сестрами и бабушками. Многие из них оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО в рамках благотворительных миссий. Они возглавляют различные волонтерские группы и организации.

На встрече присутствовала также руководитель штаба КСВО г.о. Кашира Наталья Кульнева, руководитель группы «Помощь нашим ребятам Кашира, Ступино» Татьяна Савина, координатор волонтерского движения «ZOV сердца Кашира-8» Елена Буравцева.

Во время встречи женщины рассказали о текущих проблемах. Многие из них прекрасно справляются с изготовлением экипировки и окопных свечей, плетением сетей. Однако им не удается закрыть все потребности военнослужащих в зоне СВО. Разговор получился конструктивным и открытым. С целью решения проблемы Михаил Шувалов поручил организовать рабочее совещание, темой которого станут вопросы взаимодействия каширских Фондов с волонтерскими группами. Важно также обсудить доставку гуманитарных грузов в зону, расположенную непосредственно вблизи активных боевых действий. Поручение будет выполнено в ближайшее время.

Был поднят и ряд других тем. В частности, Михаил Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье, на территории которого обновят информационные столбы и обустроят прогулочные зоны. Также будет выполнено много других работ, которые улучшат качество жизни жильцов микрорайона.

В завершение мероприятия юные патриоты из Каширы-8 вручили участницам открытки, которые для них с теплотой изготовили школьники младших классов.