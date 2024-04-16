В Кашире состоялся региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству железнодорожных специальностей

В Кашире состоялся региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий-2024 в Московской области по компетенциям «Управление локомотивом» и «Проводник пассажирского вагона».

Мероприятие состоялось на базе структурного подразделения «Ожерелье» колледжа «Московия». Участниками стали студенты колледжа и абитуриенты, которым особенно важно узнавать об особенностях каждой профессии. Также участие принимают проводники пассажирского вагона.

«В компетенции «Управление локомотивом» было шесть участников, от нашего колледжа выступали двое студентов – Кирилл Селищев и Иван Дерунов. Они заняли 1 и 2 места», — рассказал главный эксперт Игорь Андреевич Ермишкин.

Каширские ученики школы № 10 Илья Колбасин и Владислав Овинников заняли два первых места в компетенции «Управление локомотивом (юниоры)». В будущем ребята намерены связать профессиональную деятельность с железной дорогой. Их соперники отстаивали честь городов Егорьевска и Ликино-Дулево.

«Ребята-юниоры приехали к нам первый раз. Они волновались — экспертами были профессионалы, мастера своего дела, практики с большим опытом. Но и наши юные участники настроены серьезно. К примеру, Никита Махов уже сейчас является действующим молодым железнодорожником на Московской детской железной дороге. Да и все, кто участвовал, хотят быть железнодорожниками. Они — наша молодая смена», — отметил Игорь Андреевич.

Каширские школьники в рамках проектах «Путевка в жизнь» имеют право заниматься базе структурного подразделения «Ожерелье» колледжа «Московия». По окончанию девятого класса ребята получают удостоверения. Участники проекта, а также победители Чемпионата «Профессионалы», получают дополнительные баллы (0,2 до 0, 4) при поступлении в профильное заведение.

«В прошлом году мы были в Новосибирске с нашей победительницей. В этом году тоже рассчитываем поехать. Конкурсантки серьезные, добросовестные, старательные. Трое наших студенток, Виктория Чернова, Яна Попова, Алена Сероусова, заняли все призовые места, показали высокие баллы. Гости из Орехово-Зуево — Полина Рябова и Арина Бабанова — взяли 4 и 5 места. У юниоров три первых места заняты нашими Дианой Дураченковой, Софией Филатовой, Софьей Шепелевой, четвертое поделили Полина Власенко из школы № 10 и Ирина Логунова из Балашихи», — рассказала эксперт, преподаватель колледжа «Московия» Наталья Александровна Амбарникова.

Эксперт Амбарникова отметила, что в прошлом году каширянки уже принимали участие во Всероссийском этапе Чемпионата.