В Кашире состоялся семинар в формате открытого диалога, посвященный обсуждению проекта «Жилье и городская среда»

В Кашире состоялся семинар, посвященный реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Московской области.

Особенность мероприятия в выбранном формате открытого диалога. Это позволяет участникам семинара максимально раскрыть все актуальные темы, при необходимости задать уточняющие вопросы.

Встречу организовала Московская областная Дума. Участники обсудили выполнение требований проекта в части реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Председатель Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, член Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Олег Жолобов выступил в роли модератора мероприятия.

«В работе семинара приняли участие исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков, а также представители еще 14 городских округов в режиме ВКС», — уточняет администрация городского округа Кашира.

Участники рассказали, как можно эффективно организовать работу депутатов муниципальных образований с Московской областной Думой, чтобы добиться максимального взаимодействия. Спикеры обсудили важность оказания помощи семьям участников специальной операции и перечислили эффективные меры поддержки. Также затронули тему участия местных сообществ в развитии городской среды. Участники обсудили ход голосования за выбор объектов благоустройства.

В завершение встречи прошла церемония награждения.

«Почетными грамотами Московской областной Думы были награждены депутат Совета депутатов городского округа Кашира Лариса Вековищева, заместитель начальника теруправления окружной администрации Ольга Громова, председатель территориального объединения собственников «Надежда» Андрей Ефремов, управляющий ООО «Техинвестстрой» Дмитрий Тетюшин», — информирует администрация Каширы.

Ранее мы сообщали, что в Кашире прошла встреча представителей Московской областной Думы с жителями нескольких округов, для которой также был выбран формат открытой трибуны. Спикеры обсудили особенности модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области.