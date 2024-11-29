В Кашире состоялся торжественный митинг в честь 83-летия героической обороны Москвы

В городском округе Кашира почтили память героев-земляков, которые участвовали в решающей битве за Москву. На Аллее Славы собрались жители округа, кадеты, школьники, представители общественных организаций, депутаты, волонтеры, глава округа Михаил Шувалов, сотрудники администрации муниципалитета и другие почетные лица.

Памятный торжественный митинг собрал огромное количество неравнодушных людей. Вместе вспомнили трагичные и героические события осени 1941 года, когда именно под Каширой у поселка Зендиково началось контрнаступление Красной армии. Отважные бойцы 1-ого гвардейского корпуса нанесли первый удар, положив начало ключевой битве за Москву. Остановить фашистов удалось большой ценой. Тогда конец кровопролитию положила прославленная конница, которой руководил генерал-майор Павел Белов.

Вспомнили на мероприятии не только события прошлого, но и настоящего: интересы Родины сейчас отстаивают каширяне в зоне СВО. Многие из них прославились как герои и удостоились наград.

«Сегодня, вспоминая героизм наших дедов, прадедов, мы гордимся их подвигом. Сегодня мы гордимся ребятами, защищающими суверенитет нашей страны. Как и наши героические предки, мы победим! Победа будет за нами!» — заявил глава округа Михаил Шувалов.

Глава Каширы в ходе торжественного мероприятия вручил ордена Мужества и удостоверения близким Героев. Соотечественники Алексей Владимирович Плякота и Сергей Васильевич Кулаго были награждены посмертно.

Отметим, что митинг своим участием также поддержали зампредседателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин, председатель Каширской районной общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Анатолий Воротников, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, а также руководитель местного отделения союза ветеранов Афганистана Михаил Ануров.