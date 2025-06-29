В Кашире состоялся выпускной вечер для школьников и студентов округа

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

На стадионе «Энергетик» прошел торжественный прием, посвященный чествованию выпускников школ и колледжей городского округа Кашира.

В мероприятии приняли участие около 800 молодых людей, проживающих на территории округа. В текущем году впервые в рамках праздничного мероприятия были приглашены выпускники учреждений среднего профессионального образования, что значительно расширило масштаб события.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

30 выпускников удостоились награждения медалями «За особые успехи в учении» первой и второй степени, а также получили знак отличия «Гордость Каширы».

Среди отмеченных — Александра Глущенко (школа №4, набрала 100 баллов по литературе), Анна Серикова (школа №7, получила 100 баллов по русскому языку), Константин Голубев (Барабановская школа) и другие.

Временно исполняющий обязанности главы округа Евгений Тертышников вручил им соответствующие удостоверения и произнес речь с напутствиями.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Отдельные поздравления были адресованы выпускникам, показавшим высокие результаты на Едином государственном экзамене:

— Мария Шашкина (97 баллов по русскому языку),

— Дарья Киркина (94 балла по русскому языку),

— Дарья Козлова (94 балла по литературе),

— Максим Терентьев (90 баллов по профильной математике).

— Владислав Крамеров (90 баллов по профильной математике).

Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев вручил им сувенирные подарки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

После завершения официальной части для выпускников была организована развлекательная программа. На сцене выступил хореографический коллектив «Art of Black» с танцевальным номером «Открытие», вокальная группа «Каданс», а также кавер-группа, исполнившая популярные композиции 2020-х годов.

Завершением вечера стал диджей-сет, который обеспечил активные танцы до позднего времени.