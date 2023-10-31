В Кашире спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей между гаражами

Как рассказал заместитель начальника ПСЧ-220 Роман Широков, в единую службу экстренной помощи позвонили рабочие, которые ремонтировали крышу автомобильного гаража и в узкой щели между строениями обнаружили дворнягу, лежащую на спине с поднятыми вверх лапами.

По словам мужчин, собака замёрзла, жалобно скулила и даже не могла перевернуться на бок.