В Кашире спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей между гаражами
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, зажатую между гаражами. Случай произошел в Кашире, сообщает администрация городского округа.
Как рассказал заместитель начальника ПСЧ-220 Роман Широков, в единую службу экстренной помощи позвонили рабочие, которые ремонтировали крышу автомобильного гаража и в узкой щели между строениями обнаружили дворнягу, лежащую на спине с поднятыми вверх лапами.
По словам мужчин, собака замёрзла, жалобно скулила и даже не могла перевернуться на бок.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы убедились, что удобнее всего провести спасательную операцию с кровли гаражного бокса. Специалисты поднялись на крышу, спустили вниз доску и веревку с петлей на конце, с помощью которой зацепили лапы животного и подняли горемыку наверх. Собака вела себя покорно, словно поняла, что ей хотят помочь. На пленнице был ошейник, и после освобождения она, вильнув хвостом, убежала на территорию частного подворья, которое находилось по соседству с гаражами», — заключил Роман Широков.