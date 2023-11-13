В Кашире спасли кошку, которая два дня просидела на дереве
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, которая два дня просидела на дереве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Кашире.
За помощью спасателей обратились жители города. Они рассказали, что на дереве на высоте второго этажа уже второй день сидит кошка и громко мяукает. Самостоятельно спустить животное у граждан не получилось.
Прибывшие на место спасатели воспользовались трехколенной лестницей, чтобы забраться на дерево. Однако, дотянуться до животного не удалось. Тогда было принято решение подпилить ветку дерева.
«Затем работники противопожарно-спасательной службы наклонили ветку так низко, что бездомная кошка спрыгнула на землю и убежала в соседний двор», - рассказал замначальника ПСЧ-220 Роман Широков.