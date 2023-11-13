В Кашире спасли кошку, которая два дня просидела на дереве

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, которая два дня просидела на дереве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Кашире.

За помощью спасателей обратились жители города. Они рассказали, что на дереве на высоте второго этажа уже второй день сидит кошка и громко мяукает. Самостоятельно спустить животное у граждан не получилось.

Прибывшие на место спасатели воспользовались трехколенной лестницей, чтобы забраться на дерево. Однако, дотянуться до животного не удалось. Тогда было принято решение подпилить ветку дерева.