В Кашире стартует сезон «Зима в Подмосковье» — жителей ждут более 50 событий

Жителей и гостей городского округа Кашира ожидает насыщенный зимний сезон: 1 декабря состоится официальное торжественное открытие проекта «Зима в Подмосковье». Мероприятие, которое пройдет в парках культуры и отдыха, станет отправной точкой для более чем 50 запланированных событий на ближайшие месяцы.

Главный практический элемент праздника — это, безусловно, старт работы Резиденции Деда Мороза и его Почты в Городском парке. Уже с 1 декабря посетители смогут записаться на прием к главному зимнему волшебнику, а также передать ему заранее подготовленные письма или написать новые пожелания прямо на месте. Это отличный способ обеспечить новогоднее настроение и дать возможность детям лично пообщаться с Дедом Морозом.

Программа открытия 1 декабря обещает быть зрелищной и полезной для планирования досуга:

• Световое шоу: Центральным моментом станет торжественное зажжение новогодних елок и праздничной иллюминации. Это официально превратит парки в сказочные локации для вечерних прогулок и фотосессий.

• Культурно-развлекательный блок: Гостей ждет зажигательное барабанное шоу и традиционные зимние забавы. Это положит динамичное начало праздничного сезона, подходящее для активного семейного отдыха.

• Анонс активностей: Открытие даст старт серии полезных активностей, которые будут доступны всю зиму: интерактивные игры, театральные постановки, теплые зоны уюта (где можно будет согреться) и специальные зимние фотозоны.

Организаторы подчеркивают, что весь сезон «Зима в Подмосковье» направлен на предоставление жителям округа разнообразного и доступного досуга. Свыше 50 мероприятий — это гарантия того, что в парках всегда найдется занятие по душе, от спокойных прогулок в освещенных аллеях до активного участия в праздничных программах. Жителей и гостей Каширы приглашают уже с 1 декабря стать свидетелями начала зимнего волшебства и получить доступ ко всем сезонным развлечениям.