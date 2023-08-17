В Кашире тренажерная площадка в парке стала всесезонной

В городском парке подмосковной Каширы обновили тренажерную площадку. Этой новостью поделились в МАУК «Городской парк».

Так, на спортивной площадке появилось новое оборудование для воркаута: боксерские груши, штанги. Помимо этого, на старых тренажерах заменили сидения и покрасили некоторые элементы.

Площадку оборудовали крышей, которая позволит любителям спорта тренироваться в любую погоду. Также теперь здесь стоит специальный стол для армрестлинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что среди жителей Подмосковья очень востребована спортивная инфраструктура, поэтому важно создавать комфортные места для тренировок не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей активных видов досуга. Правительство региона ставит перед собой задачу, чтобы спортивные площадки посещало максимальное количество горожан.