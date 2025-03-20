В Кашире труженику тыла заменили плиту на новую
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Труженику тыла Клавдии Андреевне Медведевой помогли с бытовым вопросом в ходе акции «Память поколений нашего города».
Ветерану позвонили из администрации Каширы, узнав о бытовых нуждах. Как оказалось, Клавдия Андреевна долгое время жила со старой плитой: одна из конфорок уже вышла из строя и не загоралась, а духовка не пропекала выпечку.
Муниципальные власти предложили заменить устаревшую технику на новую. Труженица любит готовить, и была рада возможности обновить плиту.
«Конечно, я согласилась. Обрадовалась очень. Теперь с внучкой Анастасией мы и блинов наготовить сможем, и сдобы напечь», — рассказывает Клавдия Андреевна.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Теперь у каширянки есть плита «Gefest» с автоматическим электроподжигом. Установкой занимались специалисты «Мособлгаз».
Клавдия Андреевна — уроженка Липецкой области. Войну застала в 14 лет. В столь юном возрасте она отправилась работать в колхозе. Работа была тяжелой: подростки таскали снопы сена и относили на молотилку ежедневно.
«Приходилось иногда и вместо лошадей впрягаться, потому что лошади тоже ушли на фронт. Пробовали приспособить быков для перевозки, однако те не очень-то нас слушались», — вспоминает ветеран.
Уже после окончания войны Клавдия Андреевна получила образование, вышла замуж и уехала в Каширу. Далее труженица связала свою жизнь с преподаванием в системе дошкольного образования. Сейчас ей 98 лет.