В Кашире уровень реки Оки резко увеличился за сутки: чем это грозит

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

В районе Кашира за последние сутки уровень реки Оки поднялся на 60 см, достигнув отметки 106,3 метра по Балтийской системе. Динамика подъема воды остается стабильной и высокой, что требует повышенного внимания со стороны оперативных служб, пишет REGIONS .

Специалисты организовали круглосуточный мониторинг ситуации на реке. В зоне особого контроля находятся прибрежные территории и участки, подверженные возможным подтоплениям. Соответствующие ведомства переведены в режим повышенной готовности, а силы и средства для оперативного реагирования полностью подготовлены.

Спасатели сообщили, что вода прибывает стремительно, поэтому жителям важно следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности. В случае угрозы подтопления или возникновения опасной ситуации гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру Системы-112.