В Кашире успешно работает Фонд поддержки общественных инициатив и наших военных

В августе этого года в городском округе Кашира заработал Фонд содействия развитию муниципалитета «Кашира-660». Его исполнительным директором является руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.

В приоритетные задачи Фонда входит поддержка общественно-значимых проектов по развитию городского округа Кашира, а также поддержка наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

«При поддержке Каширского „Боевого братства, Совета ветеранов округа и Совета ветеранов ОМВД России по городскому округу Кашира был создан общественный проект „Сила Единства Подмосковья“, в рамках которого в муниципалитете осуществляется помощь и поддержка наших военнослужащих», — рассказали в администрации городского округа Кашира.

На постоянной основе члены братства собирают и доставляют гуманитарные грузы прямо на передовую — в подразделения, принимающие участие в СВО. Под особой опекой держат части, где служат каширяне.

Как отмечают в администрации муниципалитета, с марта 2022 года для подшефного мостового батальона 98577 были собраны и переданы продукты, лекарства, одежда, предметы первой необходимости и средства защиты весом более 7 тонн, а также переданы технические средства, необходимые для выполнения подразделением поставленных задач в зоне СВО.

Вклад волонтеров городского округа Кашира в приближение Победы сложно переоценить. На связь с братством регулярно выходят неравнодушные жители округа. Для наших бойцов передают теплую одежду, продукты, медикаменты. Особенно ценят на фронте теплые письма от детей и рисунки.