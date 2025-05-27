В Кашире в этом году расселят четыре дома, признанные аварийными

В Московской области реализуется масштабная программа по ликвидации аварийного жилья, гарантирующая переезд каждого участника программы в новое современное жилье. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев во время видеоконференции, отметив, что программа позволяет избежать многолетних ожиданий благодаря выдаче специальных сертификатов.

Эффективная практика выдачи сертификатов, позволяющая жильцам ветхих домов получить новую квартиру в кратчайшие сроки, будет продолжена. Прием заявлений на получение сертификатов возобновляется и продлится с 1 июня по 1 августа.

В Кашире было выявлено 20 многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с аварийным состоянием. В рамках текущего года запланировано расселение четырех из них, что позволит получить новое жильё 27 семьям. В 2026 году планируется завершить расселение еще 11 домов в городском округе Кашира.

Ключевой особенностью программы является приобретение готового жилья. Такой подход обеспечивает оперативное улучшение жилищных условий граждан и оказывает поддержку строительной отрасли в условиях текущей экономической ситуации.