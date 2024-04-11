В Кашире ведется капитальный ремонт школы: демонтажные работы выполнены на 79,5%

В городских округах Подмосковья активно занимаются реконструкцией зданий школ. Кашира не стала исключением. В городе проходит капремонт школы №10 в Ожерелье.

Капитальные ремонты школ в Московской области проходят в рамках Народной программы «Единой России». Каждый этап контролируют члены общественных штабов, открытие которых инициировали Партия и Министерство просвещения РФ. Это позволяет объективно контролировать ход работ, начиная от создания проекта и заканчивая приемкой здания.

В нынешнем году запланирован капитальный ремонт в 42 школах, 20 детских садах и 11 колледжах, распложенных в Московской области. На время ремонта ребят обычно распределяют по другим учреждениям, где они находятся в комфортных условиях. При возможности стараются завершить работы перед началом нового учебного года.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов рассказал о том, на какой стадии находится капремонт в здании школы в Ожерелье.