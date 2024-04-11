В Кашире ведется капитальный ремонт школы: демонтажные работы выполнены на 79,5%
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В городских округах Подмосковья активно занимаются реконструкцией зданий школ. Кашира не стала исключением. В городе проходит капремонт школы №10 в Ожерелье.
Капитальные ремонты школ в Московской области проходят в рамках Народной программы «Единой России». Каждый этап контролируют члены общественных штабов, открытие которых инициировали Партия и Министерство просвещения РФ. Это позволяет объективно контролировать ход работ, начиная от создания проекта и заканчивая приемкой здания.
В нынешнем году запланирован капитальный ремонт в 42 школах, 20 детских садах и 11 колледжах, распложенных в Московской области. На время ремонта ребят обычно распределяют по другим учреждениям, где они находятся в комфортных условиях. При возможности стараются завершить работы перед началом нового учебного года.
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов рассказал о том, на какой стадии находится капремонт в здании школы в Ожерелье.
«Ведем в Ожерелье капремонт здания старшего звена школы №10. На объекте работают 44 человека и 3 единицы техники. Общая статистика по объекту: демонтажные работы выполнены на 79,5%, общестроительные – на 22%. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.