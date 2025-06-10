В Кашире владельцы аварийного жилья смогут получить финансовую компенсацию по сертификатам

Эта мера поддержки, стартовавшая в мае, предполагает единовременную выплату в размере 174 839 рублей за каждый квадратный метр поврежденного жилья. Для жителей, чья общая площадь аварийного жилья составляет менее 28 квадратных метров, сумма компенсации рассчитывается исходя из 28 квадратных метров. Важно отметить, что полученные средства могут быть использованы исключительно для приобретения новой недвижимости непосредственно у застройщика.

«К нам приходит человек со всеми необходимыми документами. Мы смотрим общую площадь и производим расчет, исходя из стоимости 174 839 рублей за один квадратный метр», — отметила консультант имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Татьяна Евстратьева.

«Сама субсидия разбивается на 2 части. Первая — это фактическая стоимость аварийного жилья по результатам оценки. А вторая – сам сертификат, который используется исключительно на приобретение нового жилья у застройщика. Если по сертификату достаточно средств для приобретения квартиры, то выкупная стоимость возвращается собственнику на личный счет. Эти деньги человек может расходовать на свое усмотрение: ремонт, мебель и т.д. Если средств из сертификата недостаточно, то для покупки квартиры будет использоваться и выкупная стоимость», — подчеркнула Татьяна Евстратьева.

Заявки на получение сертификатов принимаются до 1 августа 2025 года. Для тех, кто не планирует воспользоваться этой возможностью, остается вариант дождаться расселения аварийного дома, когда им будет предложена выкупная стоимость жилья или предоставлено новое жилое помещение.

Для получения консультаций и ответов на вопросы, касающиеся выдачи сертификатов, можно обращаться по телефону 8 (49669) 2-81-34 в имущественный отдел Комитета по имуществу или лично посетить кабинет №406 администрации округа.