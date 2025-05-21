В Кашире возводят современные блочно-модульные котельные

«Здесь работы по фундаменту продолжаются еще около месяца. В 20-х числах июня привезут БМК, которую уже сейчас собирают на заводе в Тамбове. Мы также внимательно контролируем этот процесс и поставку необходимого оборудования. Через месяц все будет готово к тому, чтобы котельная пришла к нам на площадку и была установлена для последующего подключения к ней социально-значимых объектов с большой общей площадью», — прокомментировал заместитель главы городского округа Кашира Юрий Головков.