В Кашире возводят современные блочно-модульные котельные
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В рамках комплексной программы обновления тепловых сетей и теплоснабжения, реализуемой в Кашире, запланировано строительство трех новых блочно-модульных котельных (БМК). Они появятся на улицах Иванова, Коммунистической и 1-й Дзержинской.
На улице 1-й Дзержинской уже начались работы по возведению фундамента под БМК мощностью 6 МВт. Эта установка обеспечит теплом четыре важных социальных объекта: станцию скорой помощи, новое здание отдела МВД, а также школу №9.
«Здесь работы по фундаменту продолжаются еще около месяца. В 20-х числах июня привезут БМК, которую уже сейчас собирают на заводе в Тамбове. Мы также внимательно контролируем этот процесс и поставку необходимого оборудования. Через месяц все будет готово к тому, чтобы котельная пришла к нам на площадку и была установлена для последующего подключения к ней социально-значимых объектов с большой общей площадью», — прокомментировал заместитель главы городского округа Кашира Юрий Головков.