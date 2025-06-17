В Кашире запланирован масштабный и яркий праздник в честь Дня молодежи

28 июня город Кашира приглашает всех молодых жителей и гостей округа на праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Основные места проведения торжеств — городской парк в Кашире-2 и спортивный стадион «Энергетик».

Празднование начнется в 10:00 с насыщенной спортивной программы, включающей соревнования по баскетболу (стритболу), волейболу и армрестлингу. Кроме того, посетителей ждут увлекательные мастер-классы по современной танцевальной хореографии и игре на музыкальном инструменте ханге, ремесленная ярмарка с изделиями ручной работы и специальная зона для ярких фотографий — «Селфи-круг».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

В 18:00 стартует интерактивная площадка «Встреча с выдающейся личностью», где молодые журналисты и активные представители молодежных организаций Каширы получат уникальную возможность пообщаться и задать вопросы известным и уважаемым людям округа.

Вечерняя программа на стадионе «Энергетик» обещает быть особенно зрелищной: хедлайнерами станут популярные исполнители Konfuz, захватывающее танцевальное шоу «Faces», а также диджеи и ведущий DJ Владис и MC Shayon, известные по московским ночным клубам. Их поддержат талантливые молодые артисты из Каширы.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Приглашаем вас и ваших друзей разделить радость праздника, получить заряд энергии и создать яркие и запоминающиеся моменты. Вас ждет незабываемый День молодежи.