В Кашире завершают создание нового сквера

В Кашире завершается благоустройство сквера имени Ленина, расположенного рядом с домом 11/1 на улице Ленина. Территория станет новой зоной отдыха для жителей микрорайона.

Подрядчики завершают устройство пешеходных дорожек, ремонт подпорной стены, монтаж видеонаблюдения и опор освещения. Также оборудованы элементы доступной среды для маломобильных граждан.

Работы выполняются в рамках победы объекта в конкурсе проектов благоустройства на 2024 год. Завершение всех мероприятий запланировано на конец ноября 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что качественно оборудованные общественные пространства повышают комфорт жизни и становятся востребованными местами отдыха.