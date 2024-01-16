В каширских школах провели познавательный «Урок Цифры»

На уроке ученики представили 2050 год и предположили, какие киберугрозы могут ожидать жителей в таком далеком будущем.

После окончания урока стало ясно, что многие ученики уже научились понимать, с какими проблемами можно столкнуться по мере развития технологических и информационных возможностей. Некоторые методы защиты устройств, которые были озвучены, актуальны уже сейчас.

Увлекательным урок сделал подход организаторов, которые практически превратили мероприятие в игру. Участников не только «отправили в будущее», но и предоставили три тренажера с разными вселенными и задачами. Например, школьникам из младших классов нужно было обеспечить защиту умного дома, а ученики средних классов занимались устройствами, которые человек носит каждый день. Необычная задача была и у самых старших школьников: они разрабатывали план по спасению целого города от киберпреступников. Такой формат помог провести урок быстро, весело и с пользой для участников.