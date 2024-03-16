В Каширской больнице пациентам помогли проголосовать на выборах

Находящиеся на лечении пациенты больниц не могут лично явиться в избирательные участки для голосования на президентских выборах. Однако в Кашире сотрудники избирательных комиссий и руководство местного медучреждения позаботились об этом.

Пациенты Каширской больницы смогли проголосовать прямо из медицинского учреждения, не выходя из палаты. Члены участковой избирательной комиссии пришли с переносными урнами, взяв голос от каждого желающего.

Как рассказал заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов, к этому дню готовились долго. Всех пациентов, в том числе и из терапевтического корпуса, проинформировали о возможности проголосовать из палат за три дня до начала выборов.

«Были собраны письменные заявления от тех, кто выразил желание воспользоваться своим избирательным правом. Этот список затем был передан в избирательную комиссию. Наша задача — обеспечить, чтобы каждый пациент, даже находясь на лечении, мог участвовать в важнейшем государственном процессе», — сказал Сизов.

Таким образом пациенты, проходящие лечение в терапевтическом и хирургическом отделениях смогли проголосовать.

Напомним, что гражданам России доступно сразу три формата голосования на выборах президента. Первый — очный. Люди традиционно посещают свои избирательные участки. Второй предполагает дистанционный способ через ноутбук, телефон или планшет на соответствующих государственных сайтах. Третий вариант — голосование из дома. Для приглашения сотрудников избирательной комиссии нужно оставлять заявку на сайте Госуслуг.