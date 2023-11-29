В Каширской больнице прошел семинар для врачей-гепатологов

В больнице Каширы состоялся обучающий семинар для врачей, которые занимаются лечением болезней печени. Его организовали внештатные гепатологами Минздрава региона. Идеей для встречи коллег стал обмен опытом, углубление знаний и навыков в области подобных диагнозов.

В ходе семинара лекцию провел доктор Михаил Калашников. Он рассказал об основных заболеваниях этого органа, а также поделился современными методиками диагностики и лечения. Подходы и исследования врача - это ценный ресурс для практикующих медиков.

А гепатолог Екатерина Исаева, в свою очередь, выступила перед коллегами на тему гепатоцеллюлярного рака печени. Врачи в рамках этой встречи также обсудили современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний органа. Также медики подчеркнули важность своевременного выявления патологий и оптимальной терапии для улучшения прогноза на выздоровление и качества жизни пациентов.