В Каширской больнице прошел семинар для врачей-гепатологов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В больнице Каширы состоялся обучающий семинар для врачей, которые занимаются лечением болезней печени. Его организовали внештатные гепатологами Минздрава региона. Идеей для встречи коллег стал обмен опытом, углубление знаний и навыков в области подобных диагнозов.
В ходе семинара лекцию провел доктор Михаил Калашников. Он рассказал об основных заболеваниях этого органа, а также поделился современными методиками диагностики и лечения. Подходы и исследования врача - это ценный ресурс для практикующих медиков.
А гепатолог Екатерина Исаева, в свою очередь, выступила перед коллегами на тему гепатоцеллюлярного рака печени. Врачи в рамках этой встречи также обсудили современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний органа. Также медики подчеркнули важность своевременного выявления патологий и оптимальной терапии для улучшения прогноза на выздоровление и качества жизни пациентов.
«Этот семинар стал важным и даже ключевым моментом в профессиональном развитии наших врачей. Разбор инноваций и современных методик лечения заболеваний печени и, конечно обмен опытом из других больниц и поликлиник повышает качество медицинской помощи, которую мы предоставляем нашим пациентам», - рассказала заместитель главного врача Каширской больницы Елена Глухова.