В каширской школе №1 после капремонта появится многофункциональное учебное пространство

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин совместно с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым, а также представителями местного отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии» проинспектировали ход капитального ремонта в школе №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова.

На объекте, где задействованы 57 специалистов, продолжаются демонтажные работы, кирпичная кладка, монтаж инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, установка оконных блоков, а также внутренняя отделка. Текущая строительная готовность составляет около 30%.

Особое внимание уделили зоне, которая станет многофункциональным пространством: здесь разместятся столовая и актовый зал. Также оценили состояние спортивного зала и учебных классов, где после завершения работ создадут современные условия для занятий.

Роман Пичугин подчеркнул, что качественное обновление школы — приоритет для администрации округа и партии. По его словам, важно не только соблюсти сроки, но и обеспечить высокое качество работ, чтобы после открытия учреждение соответствовало современным стандартам образования.

Координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Марухин отметил, что обновление одного из старейших образовательных учреждений Каширы важно для всего округа, а контроль за ходом работ находится на постоянном партийном контроле. Ввод школы в эксплуатацию после капитального ремонта запланирован в соответствии с утвержденным графиком.