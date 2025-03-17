В каширском храме Петра и Февронии прошел молебен об участниках СВО

В храме Петра и Февронии Каширского благочиния состоялся молебен о воинах, которые выполняют боевые задания в зоне СВО.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов и первый заместитель главы Евгений Тертышников. Глава муниципалитета обратился к присутствующим на мероприятии военнослужащим РФ мостовой бригады с напутственным словом. Михаил Шувалов подчеркнул, что каширяне с нетерпением ждут возвращения домой земляков. Они верят, что отважные воины смогут достичь всех целей спецоперации.

Молебен служил протоиерей, настоятель храма Петра и Февронии Виталий Коценко. В молебствии приняли участие руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин, председатель общественной организации ветеранов пограничных войск округа «Каширский пограничник» Михаил Масленников.

Настоятель храма Петра и Февронии вручил военнослужащим молитвослов. Он рассказал, что присутствующие собрались в День православной книги. Отец Виталий отметил важность молитвы. Он призвал во время обращения к Господу просить его, чтобы военнослужащие РФ возвращались домой в здравии. Верующие преимущественно просят для воинов спасения и мирного жития.

Протоиерей Виталий Коценко рассказал, что на молебен пришли люди, которые не только регулярно молятся, но оказывают всестороннюю поддержку участникам спецоперации, в том числе и материальную. Протоиерей поблагодарил каждого присутствующего за добрые поступки и отзывчивое отношение к соотечественникам.