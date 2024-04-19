В каширском колледже «Московия» пройдет день открытых дверей

Администрация городского округа Кашира приглашает абитуриентов посетить день открытых дверей в каширском колледже «Московия», который состоится 20 апреля.

Сотрудники профессионального колледжа «Московия», который расположен в городском округе Кашира, подготовили большую программу. Старшеклассникам устроят экскурсию по учебным корпусам и мастерским. Состоится презентация об учебных программах и специальностях. Запланирована также встреча с преподавателями и студентами.

От выбора профессии зависит судьба человека, поэтому так важно уделить особенное внимание данному этапу жизни. Понимая это, преподаватели ответят на все вопросы, которые беспокоят старшеклассников и их родителей, проконсультируют по регламенту поступления.

Старшеклассники 2024 года должны подготовиться к переходу во взрослую жизнь. Правильный выбор профессии, который будет соответствовать ожиданиям и возможностям школьников, отразится на дальнейшей жизни.

«В поиске профессии не стоит отдаваться воле обстоятельств, лучше сделать это осознанно. Тогда в дальнейшем труд принесет удовлетворение и благополучие», — отмечает администрация городского округа Кашира.

Желающие посетить мероприятия должны прибыть к 10:00 по адресу: город Кашира, улица Клубная, дом 11.