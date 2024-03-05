В Каширском краеведческом музее проходит выставка женского костюма разных эпох

В Каширском краеведческом музее жители и гости округа могут посетить передвижную выставку «ЭВОЛЮЦИЯ МОДЫ. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней», в рамках которой представлено 14 женских костюмов. Наряды были актуальны в разные исторические эпохи, что и делает выставку особенной.

Воссоздать одежду максимально реалистично с учетом мельчайших деталей стало возможным при помощи комплексной и длительной работы, проведенной исследователями и учеными. Об этом рассказала руководитель проекта, ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова.

Так, эксперты Павел и Софья Потаповы узнали, какую обувь носили люди в каменном и бронзовом веках, чем декорировали головные уборы и одежду, что всегда носили в сумках.

«Нам хотелось воссоздать тот костюм, в котором ходили первые славяне, селившиеся по берегам Оки примерно тысячу лет назад. Опирались мы на археологические исследования. Ткани создавали вручную. Уникален костюм в русском стиле, специально созданный для выставки дизайнером Машей Андрианова. В XIX веке ее предки основали ткацкие фабрики в Озерах, существующие и по сей день», — рассказала куратор выставки, историк, этнограф Александра Кормачева.

На выставке также можно проследить историю развития платьев и корсетов с XVII по XX столетие. Наряды созданы модельером Лилией Ивановой.

Все наряды висят на манекенах, чтобы посетители могли внимательно их рассмотреть. Каждое платье — это целое искусство, которое приоткрывает тайну жизни наших предков. На стендах рядом размещена интересная информация.

Отметим, что проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов. Посетить выставку можно до 31 марта включительно.